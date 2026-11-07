Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 8/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ ngày 08/11 có xu hướng lẫn dần về phía tây.Thời tiết: Có mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi đêm và sáng sớm trời rét, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của con người, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-8112026-LNlzoCqDR.html