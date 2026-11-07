Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 8/11/2026

Theo Chỉ thị của Ban Bí thư, công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó các tổ chức nhân dân, người dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài... là trung tâm, là chủ thể và là lực lượng trực tiếp thực hiện.