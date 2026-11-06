Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 7/11/2026

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, học tập, thực hành theo Bác phải được thể hiện bằng kết quả công việc, trách nhiệm nêu gương và hiệu quả phục vụ nhân dân. Đây cũng là yêu cầu quan trọng để tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống.