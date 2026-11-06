Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 7/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.Thời tiết: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, ngày có lúc trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi đêm và sáng sớm trời rét, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-7112026-gcgtel3vR.html