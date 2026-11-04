Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 5/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.
Thời tiết: Có mây, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi đêm và sáng sớm trời rét, gió Đông đến Đông Nam cấp 2.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-5-11-2026-UfLoXYqDg.html