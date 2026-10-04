Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 5/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam áp cao lục địa tăng cường, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau hoạt động yếu dần. Thời tiết:Nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi chuyển rét, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-5102026-aH9zl79DR.html