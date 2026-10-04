Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 5/10/2026

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do đó, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.