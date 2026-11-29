Sau hơn một năm thi công, nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang dần lộ diện với hệ thống 4 nhánh cầu vượt và hầm chui quy mô lớn. Tuy nhiên, khối lượng xây lắp toàn dự án hiện mới đạt khoảng 38%, trong khi một số vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật vẫn ảnh hưởng đến tiến độ.