Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 30/10/2026

Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác, vùng đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Tại Trung Bộ, mưa tiếp diễn nhưng có xu hướng giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng trong ngày, mưa dông tập trung vào chiều tối.