Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 3/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục khoảng 23-26 độ vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên, từ ngày 3/10 hình thành trở lại rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau hoạt động yếu dần.Thời tiết: Có mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-03102026-WTDhsRrDg.html