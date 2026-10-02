Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 3/10/2026

Gần một năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sống trong cảnh thấp thỏm sau khi đồi Trảng Bằng xảy ra sạt lở. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được xử lý và gia cố, trong khi mỗi khi trời mưa lớn, đất đá tiếp tục trôi xuống phía nhà dân.