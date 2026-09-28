Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 29/9/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục khoảng 26-29 độ vĩ Bắc, sau bị nén dịch dần xuống phía Nam bởi áp cao lục địa được tăng cường yếu, trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục tăng cường và lấn về phía Tây, sau nâng trục dần lên phía Bắc.Thời tiết: Có mây, đêm và sáng sớm có nơi trời lạnh, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-2992026-xgltTPXvR.html