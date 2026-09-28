Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 29/9/2026

Bản tin 18 giờ hôm nay có các nội dung nổi bật: Nam bộ và TPHCM có thể ngập vì mưa và triều cường; Khi nào được nhận lương hưu qua tài khoản tích hợp trên VNeID; TPHCM đề xuất ‘làn xanh’ cho dự án hạ tầng ưu tiên.