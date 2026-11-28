Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 29/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau ổn định và suy yếu chậm. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ ngày 29/11 có xu hướng lấn dần về phía Tây.
Thời tiết: Có mây, phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-29112026-lDyYTagdR.html