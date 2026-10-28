Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 29/10/2026

Một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra ngày 28/10 tại khu vực nằm giữa hai thị trấn Los Yebenes và Urda (Tây Ban Nha), khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và 179 người khác bị thương. Vụ va chạm xảy ra trong lúc tuyến đường sắt đang vận hành bằng hệ thống tín hiệu dự phòng, sau khi một sự cố khiến hệ thống kiểm soát tàu tự động thông thường - vốn được thiết kế để ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm - bị vô hiệu hóa.