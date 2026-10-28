Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 29/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa di chuyển lệch Đông và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây.
Thời tiết: Có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-29102026-cwH0UWqvR.html