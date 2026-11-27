Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong điều hành và hoàn thành các mục tiêu phát triển của Thủ đô năm 2027. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố và tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố năm 2026 diễn ra chiều 27/11.