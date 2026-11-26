Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 27/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu, sau được tăng cường yếu vào chiều 27/11. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng rút ra phía Đông.
Thời tiết: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-27-11-2026-FTkFt2gOg.html