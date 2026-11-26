Dự báo thời tiết những ngày tới cho thấy, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc, trong khi nhiều tỉnh miền Trung đối mặt đợt mưa lớn kéo dài, lượng mưa có nơi vượt 600mm. Vậy không khí lạnh kéo dài đến khi nào, những khu vực nào có nguy cơ mưa lớn?