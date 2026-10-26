Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 27/10/2026

Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của El Niño trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Gia Lai tăng cường quản lý khai thác nước dưới đất. Qua kiểm tra, 5 tổ chức, cá nhân vi phạm đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.