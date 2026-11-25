Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 26/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam sau có cường độ ổn định. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng rút ra phía Đông.
Thời tiết: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-26-11-2026-tNgvXKgdR.html