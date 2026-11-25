Chiều 25- 11, Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc do đồng chí Lạc Thụy Vinh, Phó Trưởng ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Đảng ủy phường Mỹ Lâm về tình hình, kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đón và cùng đi với đoàn về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy phường Mỹ Lâm.