Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 25/9/2026

“Nhiều khi chị chào nhưng tôi bận quá, vội đi nhanh chỉ kịp cười với chị”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ về nữ đồng nghiệp vừa qua đời. Gia đình đã quyết định hiến tạng của chị, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh.