Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 25/9/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, sau có cường độ ổn định, trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn chậm về phía Tây.Thời tiết: Có mây, đêm và sáng sớm có nơi trời lạnh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-2592026-viLRMcuDR.html