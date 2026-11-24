Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 25/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam sau có cường độ ổn định, trên cao kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m.
Thời tiết: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-25-11-2026-qXfbFvRdg.html