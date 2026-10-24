Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 25/10/2026

Chiều 24/10, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn, đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.