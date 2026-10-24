Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 25/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc, từ ngày 25/10 bị nén yếu bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.Thời tiết: Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông đên Đông Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-25102026-MZcXtQCDR.html