Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 24/9/2026

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố và địa phương đang triển khai 167 dự án, trong đó, có rất nhiều dự án, công trình giao thông. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.