Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 24/10/2026

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật về thuế tại Tổ 8 gồm Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ và tỉnh Sơn La, các ĐBQH đề nghị chưa miễn thuế thu nhập đối với đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện, chuyển sang hỗ trợ trực tiếp cho học sinh nói chung, hay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.