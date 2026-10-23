Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 24/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua khu vực Bắc Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.Thời tiết: Có mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-24102026-6uJIrPjDR.html