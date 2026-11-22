Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2026-2030. Mô hình hướng tới xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, nhân văn, công bằng và bền vững, trong đó người bệnh, người dân và nhân viên y tế được đặt ở vị trí trung tâm. Đáng chú ý, đến năm 2030, bệnh viện đặt mục tiêu phát triển thành cơ sở đa khoa cấp chuyên sâu, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn với quy mô 1.500 giường bệnh.