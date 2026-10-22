Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 23/10/2026

Thời gian qua, bức tranh giao thông tại nhiều khu dân cư và tuyến ngõ nhỏ trên địa bàn Thủ đô đang dần có những chuyển biến tích cực khi lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định. Động thái cứng rắn này không chỉ kịp thời dẹp bỏ những “bãi đỗ xe bất đắc dĩ” trước cổng trường học mà còn khẳng định quyết tâm lập lại trật tự đô thị, trả lại không gian thông thoáng và an toàn cho người dân.