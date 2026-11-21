Tuyến đường duy nhất nối Quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã ở TP Huế bị sạt trượt nghiêm trọng, tạo vực sâu tới 50m khiến giao thông qua khu vực tê liệt. Thực trạng này xảy ra từ tháng 11/2025 và kéo dài đến nay, đã tròn 1 năm vẫn chưa được khắc phục.