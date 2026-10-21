Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 22/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu dần.Thời tiết: Có mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-22-10-2026-WqyeYJjDR.html