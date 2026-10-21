Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 22/10/2026

Ngày 21/10, tại phiên thảo luận Tổ trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội Vũ Minh Đạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, đề nghị nghiên cứu cơ chế cho phép các trạm y tế có đủ điều kiện được tổ chức điều trị nội trú đối với một số trường hợp phù hợp với năng lực chuyên môn, thay vì chỉ bố trí giường lưu tối đa 72 giờ. Kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở y tế tại địa phương miền núi, nhằm phát huy năng lực điều trị sẵn có và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân.