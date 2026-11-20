Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 21/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau có cường độ ổn định, từ ngày 21/11 sẽ suy yếu và di chuyển ra phía Đông; trên cao, vùng hội tụ gió trên mực 1.500 mét suy yếu.Thời tiết: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, sau phổ biến không mưa, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-21112026-ZS6pr36vR.html