Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 21/10/2026

Chiều 20/10, tiếp bà Kelly Coldiron, Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ phụ trách châu Á, kiêm Quyền Giám đốc Điều hành Chương trình SelectUSA cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, Thành phố luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đến hợp tác, mở rộng đầu tư để góp phần làm sâu sắc hơn, thực chất và hiệu quả hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.