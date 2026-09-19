Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 20/9/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa tăng cường yếu, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc, trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn sâu về phía Tây.Thời tiết: Có mây, vùng núi cao đêm và sáng sớm trời lạnh, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-2092026-DacODelDg.html