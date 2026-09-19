Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 20/9/2026

Mực nước dâng cao đã đẩy lưu vực sông Bùi vào một cuộc khủng hoảng thủy văn nghiêm trọng, biến nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội thành rốn lũ. Tại xã Trần Phú (Thành phố Hà Nội) sự gia tăng đột biến của lưu lượng dòng chảy đã phá vỡ các ngưỡng an toàn, đặt hệ thống đê bối và hàng ngàn hộ dân vào tình trạng báo động. Trong bối cảnh dòng nước lũ vẫn đang bủa vây và diễn biến thời tiết chưa có dấu hiệu khả quan, lực lượng Công an xã Trần Phú đã và đang đóng vai trò nòng cốt trong chiến dịch ứng phó...