Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 20/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tiếp tục tăng cường. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc.
Thời tiết: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-20112026-IibN596vR.html