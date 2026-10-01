Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 2/10/2026

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 1/10 công bố đợt cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi ông nhậm chức, bổ nhiệm các bộ trưởng mới phụ trách ngoại giao, công nghiệp cùng một số vị trí điều phối quan trọng.