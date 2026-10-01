Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 2/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc bị nén, dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên bởi áp cao lục địa tăng cường yếu từ phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc. Thời tiết:Có mây, đêm và sáng sớm có nơi trời lạnh, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-2102026-uWO2S3XvR.html