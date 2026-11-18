Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 19/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tiếp tục tăng cường. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc.Thời tiết:Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-19112026-TGbZ8wevg.html