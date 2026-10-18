Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 19/10/2026

Ngày 18/10, UBND Xã Nguyễn Phích tổ chức lễ khởi công điểm xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Đây là căn nhà đầu tiên trong tổng số 20 căn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa theo chương trình, góp phần mang đến những mái ấm nghĩa tình cho các gia đình chính sách trong năm 2026.