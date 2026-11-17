Sạt lở bờ biển, bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa trực tiếp đến đất đai, cơ sở hạ tầng và cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Trước áp lực ngày càng lớn từ thiên tai và hoạt động của con người, việc giữ đất không thể chỉ trông chờ vào những công trình kè chắn sóng, mà cần một chiến lược tổng thể, lâu dài và bền vững.