Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 17/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông kết hợp rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc, sau đó đầy dần lên, trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, sau lấn dần về phía Tây.Thời tiết:Có mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi đêm và sáng sớm trời rét đậm, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-17112026-Oenvaf6Dg.html