Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 17/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu kết hợp với rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục 25-28 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi.Thời tiết: Có mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông đên Đông Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-17102026-s1wACGCDR.html