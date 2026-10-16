Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 17/10/2026

Trong mùa mưa năm nay, tình trạng cây xanh bất ngờ gãy cành, ngã, đổ, bật gốc… đã không còn hiếm gặp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan, đơn vị quản lý chức năng đã và đang tăng cường triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân.