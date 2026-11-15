Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 16/11/2026

Từ tuyến phố đông người qua lại đến các ngõ nhỏ, khu dân cư, hệ thống camera giám sát đang được nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng. Không chỉ hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm, những hình ảnh được ghi nhận còn trở thành nguồn dữ liệu quan trọng giúp lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.