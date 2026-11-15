Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 16/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu kết hợp với rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc, trên cao, áp cao cận nhiệt đới rút dần ra phía Đông.Thời tiết: Có mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao trời rét, ngày nắng, gió Tây cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-16112026-c9nRibeDR.html