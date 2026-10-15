Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 16/10/2026

Trong bối cảnh nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ngày càng đòi hỏi chất lượng cao, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, tổ chức Công đoàn Bệnh viện 19-8 cần tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tin cậy, đồng hành tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Bệnh viện phát triển bền vững.