Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 15/9/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây.
Thời tiết: Nhiều mây, khu vực phía Đông Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, các nơi khác có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm và sáng sớm trời lạnh, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-1592026-tnFn0xlDg.html