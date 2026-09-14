Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 15/9/2026

Thời tiết: Nhiều mây, khu vực phía Đông Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, các nơi khác có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm và sáng sớm trời lạnh, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.