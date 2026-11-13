Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 14/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, trên cao, áp cao cận nhiệt đới rút dần hoàn lưu ra phía Đông.Thời tiết: Có mây, đêm 13/11 có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trời rét, vùng cao đêm có nơi rét đậm, rét hại, ngày giảm mây hửng nắng, gió Đông cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-14112026-vT2RzteDR.html