Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 14/11/2026

Chiều 13/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Belarus, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa và Đoàn công tác đã làm việc song phương với Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Aleksandr Terekhov, Trưởng đoàn phía Belarus trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật.