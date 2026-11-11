Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 12/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Trên cao, rãnh gió Tây trên mực 5.000m hoạt động mạnh.Thời tiết:Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-12112026-eIEXlS6vg.html