Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 12/11/2026

Tiếp tục Phiên họp thứ 8, chiều tối 11/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.