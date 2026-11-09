Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 10/11/2026

Những hành vi như thiếu quan sát, sử dụng điện thoại khi lái xe, không giữ khoảng cách an toàn hay thiếu kỹ năng xử lý tình huống đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trước thực tế đó, nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đã được triển khai, hướng đến cán bộ, người lao động và cư dân trên địa bàn.