Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 10/10/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có khả năng tăng cường yếu lệch Đông, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng tăng cường và lấn về phía Tây. Thời tiết: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét, gió Đông đến Đông Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-10102026-KgIKybrvR.html