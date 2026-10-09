Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 10/10/2026

Ngày 9/10, tại tỉnh Gia Lai, Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Dịp này, các hội viên cũng trao đổi nghiệp vụ, thảo luận về chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng, đề ra phương hướng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin tại các địa bàn trong thời gian tới.