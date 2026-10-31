Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 1/11/2026

Giá heo hơi hôm nay 31/10, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, xu hướng giảm giá chỉ diễn ra cục bộ tại một số ít tỉnh thành thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam giữ ổn định hoàn toàn. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.