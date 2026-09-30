Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 1/10/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng giữa Việt Nam và các nước ASEAN thời gian qua không ngừng được mở rộng, đa dạng về nội dung, hình thức hợp tác và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đóng góp vào xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và giữ vững vai trò trung tâm.