Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 02/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam và đẩy dần lên, sau chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông.
Thời tiết: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đêm và sáng sớm trời rét, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-02112026-Iqbs6t3vg.html