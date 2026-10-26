Khi làm việc với Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc nghiên cứu xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô. Đây là vấn đề hệ trọng và rất mới, đòi hỏi có sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại với đích đến là phát triển cộng đồng, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quản trị cơ sở. Hà Nội chọn hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận rất lớn của nhân dân. Việc triển khai xây dựng vừa cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu, đặc trưng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong điều kiện phát triển mới của Thủ đô, vừa hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở phù hợp với yêu cầu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.