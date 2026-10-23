Từ ngày 1/10/2026 đến nay, do không được thu gom, vận chuyển đi xử lý, rác thải sinh hoạt tại nhiều khu dân cư trên địa bàn các xã Mậu Lâm, Yên Thọ, Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) ùn ứ tại các điểm tập kết tạm thời, bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi nhặng, ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây mất mỹ quan. Tình trạng này xảy ra sau khi đơn vị đang thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thông báo dừng tiếp nhận do hệ thống xử lý quá tải. Trong khi các địa phương loay hoay tìm đơn vị thay thế, lượng rác phát sinh mỗi ngày tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp xử lý ổn định, lâu dài.