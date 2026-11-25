Hôm nay, trời nhiều mây, âm u, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác và giảm hẳn vào chiều tối. Nhiệt độ thấp hơn hôm qua đôi chút, nhưng gió yếu hơn nên cảm giác rét không tăng. Trong buổi sáng, nhiệt độ ít biến động. Sau 10 giờ, trời giảm mây, nhiệt độ tăng lên 17 độ, sau đó đạt 18 độ vào giữa trưa. Đầu giờ chiều, trời nhiều mây trở lại, nhiệt độ duy trì khoảng 19 độ - mức cao nhất trong ngày, rồi giảm dần về chiều muộn.

Hà Phương