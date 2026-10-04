Dự báo thời tiết sáng | 04/10/2026
Thời tiết Hà Nội hôm nay bắt đầu có sự thay đổi khi không khí lạnh có biểu hiện rõ nét hơn. Sáng sớm trời nhiều mây, một vài khu vực đã xuất hiện mưa rải rác. Nhiệt độ dao động trong khoảng 26-28 độ, không khí mát mẻ dễ chịu, độ ẩm khoảng 90%.
Đến khoảng 9 giờ, mây thay đổi và có nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng dần lên mức 30-31 độ. Sang buổi chiều, mức nhiệt nhích nhẹ lên khoảng 32 độ và duy trì ổn định đến chiều muộn khi gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-bao-thoi-tiet-sang-04102026-420630.htm