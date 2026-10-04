Dự báo thời tiết sáng | 04/10/2026

Không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa lòng đường, vỉa hè trong các đợt ra quân cao điểm, tỉnh Thái Nguyên đang tái tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý không gian đô thị trên toàn địa bàn. Từ những tuyến phố được trả lại lối đi cho người đi bộ đến yêu cầu giữ vững trật tự sau giải tỏa, một bài toán lớn hơn đang được đặt ra: Chuyển mạnh từ xử lý vi phạm tình huống sang quản lý nếp sống thường xuyên, đưa văn minh đô thị trở thành nền nếp lâu dài.