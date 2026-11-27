Không khí lạnh có thể gây mưa cho các tỉnh thành miền Trung. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết không khí lạnh tăng cường

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 27-28/11, do tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiều tỉnh thành phía Bắc giảm nhiệt.

Khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Khu vực thành phố Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa từ ngày 27/11 đến đêm 28.11, dự báo có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ.

Cảnh báo cục bộ mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường

Tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm 27/11, dự báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Tổng lượng mưa tính từ ngày 27/11 đến sáng 30/11 ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250 - 500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Thành phố Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1, riêng thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cấp 2.

Về tình hình thủy văn, hiện nay, mực nước trên các sông ở thành phố Huế đến Khánh Hòa đang dao động ở dưới mức báo động 1.

Cảnh báo từ đêm nay (27/11) đến ngày 1/12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ diện rộng. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch (Đắk Lắk) lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, Đông Gia Lai, sông Ba (Đắk Lắk) lên mức báo động 2 và trên báo động 2; sông Sê San (Quảng Ngãi), các sông ở Khánh Hòa lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng khu vực đồng bằng, ven biển và lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.