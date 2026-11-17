Dự báo miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh từ ngày 18/11. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết không khí lạnh gây mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta.

Khoảng ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11, ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội khoảng trưa và chiều 18/11 ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo thời tiết khu vực miền núi có nơi dưới 10 độ C khi không khí lạnh về

Theo dự báo thời tiết của chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai Nguyễn Ngọc Huy, từ ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc, nhiệt độ giảm, trời chuyển lạnh.

Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ giảm dần, xuống khoảng 15 độ C, sau đó có thể giảm còn 13 độ C. Tại các đỉnh núi cao, trong đó có dãy Hoàng Liên Sơn, nhiệt độ có thể xuống mức 10 độ C.

Không khí lạnh cũng gây mưa nhỏ đến mưa vừa trong ngày 18/11. Sau đó, trời nhiều mây, âm u kéo dài đến ngày 20/11.

Đêm 20/11, nhiệt độ có thể giảm xuống 12 độ C, kèm mưa nhỏ rải rác. Sang ngày 21/11, mưa giảm, trời tạnh nhưng vẫn nhiều mây, âm u và duy trì trạng thái lạnh đến ngày 22/11.

Tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa bắt đầu từ sáng 18/11, nhiệt độ giảm dần, có thể xuống khoảng 18 độ C. Đêm 20/11, nức nhiệt thấp nhất tại hà Nội và các khu vực lân cận được dự báo có thể xuống 15 độ C.

Đặc biệt lưu ý, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa khá to vào chiều 18/11, sau đó mưa còn kéo dài rải rác đến sáng 19/11. Trong cơn mưa, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ, mưa cũng xuất hiện trong ngày 18/11 và sáng 19/11.

Từ ngày 19/11, mưa giảm dần nhưng trời vẫn lạnh. Trạng thái lạnh có xu hướng gia tăng trong các ngày 20-22/11. Thời tiết chủ yếu nhiều mây, âm u.

Từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa kéo dài, tập trung ở Huế và phía nam Quảng Trị. Mưa bắt đầu từ tối 18/11 ở Hà Tĩnh, sau đó mở rộng dần về phía nam, đến Huế trong ngày 19/11. Mưa rải rác có khả năng duy trì đến ngày 22/11. Trong đợt này, những khu vực có mưa nhiều tập trung ở Huế và phía nam Quảng Trị.

Nhiệt độ thấp nhất được dự báo vào ngày 20/11, vùng núi có thể xuống 15 độ C, khu vực ven biển khoảng 18 độ C.