Dự báo Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh từ 23/11. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết không khí lạnh gây mưa, vùng núi cao có thể xuống dưới 10 độ C

Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Về diễn biến mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11 khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết trên biển

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Trên biển, từ sáng 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.